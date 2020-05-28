Vodafone “Dijital İş Ortağım Programı” KOBİ’lere yeni fırsat kapıları açıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Ekonomimizin can damarı olan KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu oluşturuyor. Vodafone Business olarak biz de uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle KOBİ’lerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, KOBİ’lerin faaliyetlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürmeleri için çözümler sunan Vodafone Business, Dijital İş Ortağım Programı ile büyük işletmelerle KOBİ'leri bir araya getiriyor. Büyük işletmelerin KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefleyen Dijital İş Ortağım Programı’nda bu işletmelerin pazarlamadan markalaşmaya uzanan yolculukları anlatılırken KOBİ’lerin koronavirüs salgını yüzünden değişen iş yapış şekilleri ve yeni süreçteki fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri ele alınıyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Programı’nın ikinci bölümünün konukları Domino’s Pizza Avrasya Grup CEO’su Aslan Saranga ile Edirne’de ceviz üretimi yapan Hakan Keskin oldu. Aslan Saranga, koronavirüs salgını sürecinde yeme-içme sektöründe yaşanan gelişmeleri, uzun süredir yatırım yaptıkları dijitalleşmenin bu süreçteki çalışmalarına etkilerini ve işletmeler için yeni fırsatları değerlendirdi. Hakan Keskin de programa KOBİ’ler için pazarlama ve yurt dışına açılabilme imkanlarına ilişkin sorularıyla katkıda bulundu.