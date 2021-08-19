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Vodafone, Dinamik Spektrum Paylaşımı ile 4.5G'deki hızını yüzde 25'e kadar artırabilecek

19.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle: - "Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken, diğer yandan da daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak yeni 4.5G özelliklerinin şebekemizde kullanımını artırmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz"

İSTANBUL(AA) - Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmak amacıyla altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Türkiye'de ilk kez 3G ve 4.5G şebekeleri arasında ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı teknolojisini test eden operatör oldu.

İzmir'in Foça ilçesinde tamamen ticari ekipman ve terminaller kullanılarak gerçekleştirilen testte 3G'deki 2100 MHz bandından 4.5G servisi vermeyi başaran Vodafone, böylece mevcut spektrum bandının müşterinin internet ihtiyacına göre 3G ve 4.5G arasında akıllı bir algoritmayla dinamik olarak paylaştırılabileceğini gösterdi.

Türkiye'de ilk kez 3G ve 4.5G arasında ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımlı sahaların kurulduğu test sonucunda, 2100 MHz bandında yüzde 25’e kadar hız artışı sağlanarak 4.5G için daha yüksek kapasitif fayda yaratılabileceği de kanıtlandı.

- "Türkiye'de yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, Vodafone'un 4.5G'de şebekesini güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken, diğer yandan da daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak yeni 4.5G özelliklerinin şebekemizde kullanımını artırmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, 3G ve 4.5G açısından önemli bir teknolojik özellik olan ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımını başarıyla test ettik. Huawei iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz testle, ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı teknolojisinin kapasiteye olan etkisinin 4.5G'deki artan abone sayısına fayda sağlama yolunda önem taşıdığını bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye'de yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, 3G ve 4.5G ileri seviye Dinamik Spektrum Paylaşımı, 3G ve 4.5G hücrelerinin standart olmayan daha küçük bant genişliklerinde çalışmasına olanak sağlıyor. Kaydedilen spektrum, daha sonra diğer radyo erişim teknolojisi ile paylaşılabiliyor.

Bu özellik, 3G ve 4.5G'nin birlikte dağıtımı için gereken spektrumu azaltırken, halihazırda 3G ve 4.5G'ye servis verildiği için 4.5G şebekesinde daha fazla spektrum kullanılmasına olanak sağlıyor.

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