Vodafone evden çalışan personele "ergonomi desteği" verecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, işe yeni başlayanlar da dahil tüm çalışanlarına Ergonomi Hediye Çeki hakkı verecek.

Vodafone, evden çalışma uygulaması kapsamında çalışanlarına yeni bir yan hak sunuyor.

İşe yeni başlayanlar da dahil tüm Vodafone çalışanları, kendilerine dijital ortamda iletilecek Ergonomi Hediye Çeki’ni kullanarak, ihtiyaç duydukları ofis malzemelerini IKEA ya da Trendyol’dan temin edebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Mart 2020'den bu yana evden çalışmakta olan personeli için yeni bir yan hak sunmaya başladı.

Evdeki çalışma ortamını daha ergonomik hale getirmek isteyen Vodafone çalışanları, şirketin sunduğu Ergonomi Hediye Çeki'ni kullanarak, ihtiyaç duydukları ofis malzemelerini IKEA ya da Trendyol'dan temin edebilecek.

İşe yeni başlayanlar da dahil tüm Vodafone çalışanları bu haktan yararlanabilecek.

- "Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, salgın döneminde birinci önceliklerinin, çalışma arkadaşlarının, ailelerinin ve sevdiklerinin sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu aktardı.