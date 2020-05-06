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Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması’nda yarı finalistler belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması”nda yarı finalistler belli oldu - Tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvurunun alındığı yarışmada, 8 ilden 10 genç ses yarı finale katılmaya hak kazandı - Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez online ortamda yürütülecek yarı final sürecinde gençler 15 Mayıs’a kadar online koçluk alacak. Ardından, yarı finalistler için halk oylaması başlayacak

İSTANBUL (AA) - Tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvurunun alındığı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması"nda 8 ilden 10 genç ses yarı finale katılmaya hak kazandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone’un Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması"nda yarı final heyecanı başladı. “Ünkapanı Edition” konseptiyle düzenlenen ve tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvuruya ulaşan yarışmada, Tarık Sezer ve ekibi tarafından yapılan ön eleme sonucu 8 ilden 10 genç ses yarı finale katılmaya hak kazandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda yapılacak yarı final aşamasında gençler, 15 Mayıs’a kadar online koçluk alacak. Ardından, yarı finalistler için halk oylaması başlayacak.

Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması ile gençlerimize ‘Türkiye’nin yeni genç sesi’ olma konusunda fırsat eşitliği sunuyoruz. Bu yıl yarışmamız tahminlerimizin üzerinde ilgi gördü ve tüm Türkiye’den 11 bini aşkın başvuru aldık. Hemen ardından Tarık Sezer ve ekibinin yaptığı ön eleme sonucu Türkiye’nin 10 genç ses adayını belirledik. Bu yıl ilk kez online ortamda yürüteceğimiz yarı final sürecinde gençlerimiz önce online koçluk alacak, ardından halk oylamamız olacak. Gençlerimize bol şans diliyoruz."

Açıklamaya göre, "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"da yarı finale kalan isimler şöyle: Alara Cihan, İrem Özcivan, Gülşah Kömür, Yağmur Elisa, Dilşah Satıroğlu, Furkan Uluoğlu, Berkan Ökten, Mustafa Örs, Muhammetcan Otu ve Müge Köymen.

- Büyük final haziranda

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com’da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek. 18 Haziran’da Mustafa Sandal’ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Eşzamanlı olarak Acunn.com üzerinden canlı oylama yürütülecek ve Türkiye’nin yeni genç sesi bir kez daha halk oylamasıyla seçilecek. Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
FreeZone Mustafa Sandal müzik yarışması Vodafone

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