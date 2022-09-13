Vodafone Freezone'dan okula dönüş kampanyası

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone, okulların açılmasıyla birlikte gençlere özel bir kampanya düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, okulların açılmasıyla genç müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, FreeZone’lular Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşılan ve gaming ürünlerinin yanı sıra 300 farklı kırtasiye ürününün de bulunduğu Her Şey Yanımda FreeZone Dükkan’da 100 TL’lik alışveriş yaptıklarında sepette 30 TL indirim alacak.

Ayrıca, Samsung Galaxy Tab A8 10 model tablet alan FreeZone’lulara Galaxy Buds2 kulaklık yüzde 50 indirimle sunulurken, online İngilizce öğrenme uygulaması Cambly’den 12 aylık abonelik satın alan FreeZone’lulara ise yüzde 57 indirim sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone çatısı altında, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunduklarını, genç müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler geliştirmeye önem verdiklerini bildirdi.

Okulların açılmasıyla birlikte gençler için yeni bir kampanya geliştirdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, genç müşterilerimize Her Şey Yanımda FreeZone Dükkan’da, Samsung marka ürünlerde ve Cambly aboneliklerinde çeşitli indirimler sunuyoruz. İnternetten alışveriş yapılan kategorileri incelediğimizde elektronik ürün ve aksesuarları internetten almak gençler arasında daha yaygın. Gençlerin en çok aldığı elektronik ürünler arasında ise akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet ve Bluetooth hoparlör yer alıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu gençlerin yabancı dil öğrenme istek ve ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Dijital platform kullanımlarında eğitim platformlarının da gençlerde öne çıktığını görüyoruz. Okula dönüş kampanyamızla gençlerin bu ihtiyaçlarına önemli ölçüde yanıt verebileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, gençlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Vodafone FreeZone’un okula dönüş kampanyası eylül sonuna kadar devam edecek. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi www.vodafone.com.tr/freezone/okula-donus adresinde bulunuyor.

