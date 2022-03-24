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Vodafone, global şebeke hizmetlerinde dördüncü kez dünya lideri oldu

24.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu: - "2022 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçilmek, kurumsal şebekelerini dönüştürme konusunda şirketlerin yanında olma, onlara çeviklik kazandırma, bulut entegrasyonlarını ve dijital dönüşümlerini hızlandırma stratejimizin doğruluğunu ispatlıyor"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırma şirketi Gartner tarafından "2022 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri" seçildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Gartner tarafından üst üste dördüncü kez lider seçilen Vodafone, eksiksiz vizyonu ve uygulama yeteneği sayesinde başarıya ulaştı. Raporda Vodafone'un yanı sıra 18 şirket yer aldı.

Verilen bilgiye göre, Quadrant Liderleri bünyesinde yer alan sağlayıcılar etkili performans gösteriyor, net pazar yönelimi vizyonlarıyla şirketlerini istikrarlı yönetiyor ve geniş coğrafyalarda kaliteli ve kapsamlı şebeke hizmetleri portföyleri sunuyor.

Bu sağlayıcılar, aynı zamanda büyük ölçekte ve geniş coğrafyalarda, dikey endüstrilerde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin global şebeke ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kapsamlarını genişleterek kendi sınıflarında lider yeni yetenekler ve ticari modeller geliştiren sağlayıcılar, bu hizmetlerin geniş ölçekte kullanılmasına imkan tanıyarak pazarlara yön veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları kaydetti:

"2022 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçilmek, kurumsal şebekelerini dönüştürme konusunda şirketlerin yanında olma, onlara çeviklik kazandırma, bulut entegrasyonlarını ve dijital dönüşümlerini hızlandırma stratejimizin doğruluğunu ispatlıyor.​​​​​​​ Vodafone'un sabit hat ve her zaman kullanımda olan 4G ve 5G hizmetlerinden faydalanan şirketler, ihtiyaç duydukları yerde ve talep edilen anda müşterilerine yüksek kalitede dijital deneyimler sunabiliyor.

Bu deneyimler, verileri buluta taşımak, çoklu bulut stratejisi oluşturmak, gelişmiş senaryolar için IoT kullanmak veya çok erişimli uç bilgi işlem (multi-access edge computing/MEC) teknolojileriyle sınırları zorlamak gibi adımları içeriyor."

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