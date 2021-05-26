Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getiriyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Mart 2020'den bu yana uygulamakta olduğu uzaktan çalışma düzenini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla hibrit çalışmaya dönüştürecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül 2020'de müşteri hizmetleri ekibini tamamen evden çalışmaya geçirerek Türkiye'nin her yerinde istihdam olanakları yaratmanın önünü açan Vodafone, geriye kalan tüm çalışanları için salgın sonrasında hibrit çalışmayı kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Vodafone, çalışanlarına hem uzaktan hem de ofis alanlarında çalışmanın avantajlarını deneyimleme imkanı sunacak. Vodafone'un uygulayacağı hibrit çalışma modelinde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40'ı ofisten, yüzde 60'ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek. Yeni dönemde, Vodafone'un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, çalışanların iş birliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla bir araya gelecekleri buluşma noktaları olacak. Vodafone çalışanları ayrıca, ilerleyen dönemde İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek. Paylaşımlı ofisler sayesinde çalışanlara belli günlerde İstanbul'un diledikleri bir yerinde ya da evlerine en yakın noktada bulunan paylaşımlı ofiste çalışma imkanı sunulacak.

- "Yeni dönemde zamandan ve mekandan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışma yaygınlaşacak" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Pandemi, 'ofiste olmak başarı göstergesidir, çalışanların verimliliğini görerek sağlayabilirim' anlayışını ortadan kaldırdı. Yeni dönemde zamandan ve mekandan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışma yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı. Bayram, Vodafone'da Mart 2020'den bu yana tüm merkez ofis çalışanlarının uzaktan çalışmaya devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "Eylül 2020'de müşteri hizmetleri ekibimizin tamamının pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak uzaktan çalışacağını duyurmuştuk. Şimdi de merkez ofis çalışanlarımız için benzer bir adım atarak, pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak önümüzdeki eylül ayında hibrit modele geçmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte önceliğimiz, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve güvenliği olmaya devam edecek. Çalışan deneyimini ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uygulayacağız. Bu modelle, uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve verimliliği, ofislerde olmanın getirdiği ortak çalışma kültürü ve sosyal ortam ile entegre edeceğiz. Çalışanlarımıza hem uzaktan çalışma hem de inovasyon, ortak akıl üretme, ekipler arası sosyal etkileşim için ofislerimizi kullanma imkanı sunacağız. Çalışanlarımız, zamanlarının ne kadarını uzaktan ne kadarını ofislerde geçireceklerini kendi işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgür olacak."

- "Yeni yan haklar ve destek paketleri tanımladık" Hibrit modelle ofis kavramının da tamamen değiştiğini belirten Bayram, "Ofislerimiz, standart mesai saatleri içinde bulunduğumuz alanlar olmaktan çıkacak. Ofislerimizi birbirimizle sosyalleşebileceğimiz, farklı ekiplerle iş birlikleri yapıp yeni fikirler üretebileceğimiz, kolektif çalışmalarımız ve kritik paydaşlarımızla yapacağımız görüşmeler için kullanacağımız birer 'merkez' olarak konumlayacağız. Organizasyonumuzu ve çalışanlarımızı hibrit çalışma modeline hazırlamak amacıyla dijital yemek kartı, ergonomi destek paketi, uzaktan çalışma kiti gibi yeni yan haklar ve destek paketleri tanımladık. Ayrıca, yeni dijital platformları hayatımıza katarak uzaktan çalışma düzenindeki toplantı, iş birliği, sosyalleşme ve inovasyon deneyimlerimizi iyileştirdik. Vodafone Türkiye olarak, çalışan deneyimini merkeze koyduğumuz uygulamalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - Evlerde ergonomik çalışma ortamı Verilen bilgiye göre, Vodafone, hibrit çalışma modelini desteklemek üzere, ergonomiden toplantı düzenine kadar çeşitli alanlarda bazı yeni uygulamaları da hayata geçirdi. Salgının başında ofisteki sandalye, monitör, aydınlatma gibi ergonomi ekipmanlarını dileyen çalışanlarının evlerine yollayan Vodafone, bir sonraki aşamada evlerde doğru çalışma ortamını sağlamak için tüm çalışanlarına 2 bin TL değerinde Ergonomi Hediye Çeki hediye etti. Vodafone ayrıca, Mimari Destek Programı'nı hayata geçirerek çalışanlarının evlerinde ergonomik ortamı sağlamalarına destek verecek şekilde danışmanlık sağladı, tüm çalışanlarının evlerine çalışma deneyimlerini destekleyecek ürünleri içeren Uzaktan Çalışma Kiti gönderdi ve dijital toplantılardaki deneyimi iyileştirmek üzere kulaklık dağıttı.

- Rezervasyon için mobil uygulama Vodafone, hibrit çalışma modelindeki deneyimi desteklemek üzere, çalışanların ofislere gelişlerini kolayca planlamalarını sağlayacak bir mobil uygulama hayata geçirdi. "OneApp" adı verilen bu uygulamaya Vodafone ofislerinde masa, toplantı odası ve otopark kullanımını planlamayı sağlayacak bir rezervasyon sistemi de entegre edildi. Söz konusu sistemde çalışanlar, bir hafta önceden rezervasyona açılan masaları kendileri veya ekip arkadaşları için yarım veya tam gün olarak rezerve edebiliyor. Proje grupları oluşturarak birlikte çalıştığı kişilerin veya ekibin rezervasyonlarını uygulama üzerinden takip edebiliyor. Sosyalleşme alanları ve anlık kullanım için ayrılmış müsait masalar için rezervasyon gerekmiyor. Bir sonraki aşamada, çalışanların servis, restoran, park alanı ve kuaför kullanımlarını da rezervasyon sistemi üzerinden planlamaları hedefleniyor. - Beceri gelişimine odaklı programlar Vodafone, işe alımdan işe başlangıç deneyimine (onboarding), mesleki eğitimlerden liderlik gelişimine kadar tüm süreçleri dijitalleştirerek çalışan deneyimini iyileştirdi. Ayrıca, beceri gelişimini odağına alarak çalışanlarına yeni alanlarda beceri kazandırmak ve geleceğin mesleklerinde kariyerlerine devam etme imkanı sunmak için UpSkill ve ReSkill programları hayata geçirdi.