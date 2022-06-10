Vodafone ile BluTV'den yeni iş birliği

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri BluTV'nin film, dizi, canlı TV ve özel yapımlarını avantajlı fiyatlarla izleyebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmak amacıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni iş birliği kapsamında faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri mobil ödeme servisi üzerinden BluTV'yi özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Buna göre, haziran ayında Vodafone'lular ilk aya özel 12,95 TL'ye BluTV'nin on binlerce film, dizi, özel yapımları ile en sevilen canlı TV kanallarını reklamsız izleyebilecek.

Yıllık paket tercih eden Vodafone müşterileri ise 190,8 TL yerine 169,9 TL ödeyecek. İş birliği kapsamında sunulan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen müşteriler, aylık paket için "BLUTVAY", yıllık paket için "BLUTVYIL" yazıp 5678'e ücretsiz SMS göndererek Vodafone mobil ödeme ile üyeliklerini başlatabilecek.

- "Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın ve ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğine erişme imkanı sunuyoruz. BluTV ile yaptığımız yeni iş birliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterilerimiz mobil ödeme servisimiz üzerinden BluTV'yi Vodafone'lulara özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Bu özel iş birliği için BluTV yetkililerine teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

BluTV Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Doğan Yalçındağ da iş birliği kapsamında Vodafone müşterilerinin platformda yer alan tüm içeriklere aylık ya da yıllık indirimli fiyatlarla ulaşabileceğini aktararak, "Türkiye'nin ilk ve lider yerli online video platformu BluTV olarak yerli ve yabancı dizi ve filmler, her biri kült haline gelmiş orijinal yapımlar, canlı TV ve discovery+stratejik ortaklığıyla içerik yelpazemizi her geçen gün zenginleştirip üyelerimize sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

