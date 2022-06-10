YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vodafone ile BluTV'den yeni iş birliği

Vodafone ile BluTV'den yeni iş birliği

10.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Dünyanın ve ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğine erişme imkanı sunuyoruz" - BluTV Kurucusu ve Üst Yöneticisi Aydın Doğan Yalçındağ: - "İçerik yelpazemizi her geçen gün zenginleştirip üyelerimize sunmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri BluTV'nin film, dizi, canlı TV ve özel yapımlarını avantajlı fiyatlarla izleyebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmak amacıyla yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni iş birliği kapsamında faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterileri mobil ödeme servisi üzerinden BluTV'yi özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Buna göre, haziran ayında Vodafone'lular ilk aya özel 12,95 TL'ye BluTV'nin on binlerce film, dizi, özel yapımları ile en sevilen canlı TV kanallarını reklamsız izleyebilecek.

Yıllık paket tercih eden Vodafone müşterileri ise 190,8 TL yerine 169,9 TL ödeyecek. İş birliği kapsamında sunulan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen müşteriler, aylık paket için "BLUTVAY", yıllık paket için "BLUTVYIL" yazıp 5678'e ücretsiz SMS göndererek Vodafone mobil ödeme ile üyeliklerini başlatabilecek.

- "Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüzde internet kullanımının artmasıyla video ve TV izleme alışkanlığının da dijitale kaydığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın ve ülkemizin önde gelen içerik sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğine erişme imkanı sunuyoruz. BluTV ile yaptığımız yeni iş birliğiyle, faturalı ve faturasız tüm mobil hat müşterilerimiz mobil ödeme servisimiz üzerinden BluTV'yi Vodafone'lulara özel indirimli fiyatlarla satın alabilecek. Bu özel iş birliği için BluTV yetkililerine teşekkür ediyoruz. Müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

BluTV Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Doğan Yalçındağ da iş birliği kapsamında Vodafone müşterilerinin platformda yer alan tüm içeriklere aylık ya da yıllık indirimli fiyatlarla ulaşabileceğini aktararak, "Türkiye'nin ilk ve lider yerli online video platformu BluTV olarak yerli ve yabancı dizi ve filmler, her biri kült haline gelmiş orijinal yapımlar, canlı TV ve discovery+stratejik ortaklığıyla içerik yelpazemizi her geçen gün zenginleştirip üyelerimize sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. Etnospor Kültür Festivali5. Etnospor Kültür Festivali
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.