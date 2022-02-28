Vodafone, mobil şebekesinde yeni nesil teknoloji yatırımlarına hız verdi

İSTANBUL (AA) - Müşterilerine ait anonimleştirilmiş mobil deneyim verilerini kullanarak müşteri ihtiyacını merkeze alan makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarıyla işleyen Vodafone, bu strateji sayesinde, deneyimin iyileştirilmesi gereken noktalardaki müşterilerine yüzde 10 daha fazla oranda ulaşabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, mobil şebeke yatırım stratejilerini yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Vodafone, müşterilerin servis bazlı ihtiyacını esas alarak artan veri trafiğini yapay zeka algoritmalarıyla yönetmeye başlayarak yatırımlarını bu sayede daha doğru şekillendirebiliyor.

Yeni yatırım stratejisini Türkiye'nin dört bir yanındaki mobil müşterileri için kullanan Vodafone, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde hem yeni müşteri potansiyelini hem de mevcut deneyiminin iyileşmeye ihtiyaç duyduğu müşterileri daha doğru tespit ederek aksiyon alıyor. Vodafone, bu strateji sayesinde deneyimin iyileştirilmesi gereken noktalardaki müşterilere yüzde 10 daha fazla oranda ulaşabiliyor.

- "Müşterilerimizi odağa alarak yatırımlarımızı yönlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, müşterilerine en iyi deneyimi sunma amacıyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimiz doğrultusunda, müşteri ihtiyacını anlayan teknolojilerle en verimli şekilde yatırımlarımızı yönetmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin hangi servise ne zaman ve ne kadar ihtiyacı olduğunu yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak daha iyi analiz edebiliyoruz. Mobil şebekemizde yatırım önceliklendirmemizi de bu teknolojilerle güncelledik. Böylece müşteri beklentilerini hangi çözümlerle karşılayabileceğimizi ve ne zaman karşılamamız gerektiğini daha doğru belirleyerek kesintisiz bağlantı deneyimi sunabiliyoruz. Bu stratejiyle müşteri deneyimine odaklanarak abonelerimizin ihtiyaçlarının daha doğru tespit edilmesi ile birlikte müşterilere artık yüzde 10 daha fazla ulaşabilir hale geldik. Vodafone olarak, mevcut yatırım stratejimizi geliştirirken dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri uygulamaya devam edeceğiz."

- Yatırım stratejisinde müşteri odağı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle mevcut müşteri deneyimini, servis bazlı ihtiyacı ve müşteri ihtiyacını daha doğru belirleyip aksiyona dönüştürebiliyor. Aynı zamanda, baz istasyonlarındaki trafik özelliklerini ve servislerin kullanım yoğunluğunu analiz ve tespit edebiliyor.

Müşterilerin kullandıkları servisler anonim bir şekilde baz istasyonu servis bazlı performans metriklerine dönüştürülüyor. Bu sayede fazla video izlenen, oyun oynanan, internette dolaşılan ya da sesli görüşme yapılan sahaların daha doğru bir şekilde tespit edilmesiyle yatırımların daha doğru zamanda daha doğru alanlara yapılması mümkün oluyor. Vodafone bu sayede, mobil şebeke yatırımlarını, müşterilerinin deneyimini iyileştirebilecek noktalara yönlendirebiliyor.

Müşterilerini yatırım stratejisinin merkezine alan Vodafone, kesintisiz bağlantı deneyimi sunuyor.

