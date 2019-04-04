Vodafone Park'ta 2019 UEFA Süper Kupa değerlendirme toplantısı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın 2019 Süper Kupa Proje Ekibi'nin TFF ile Beşiktaş Kulübü temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği ve 1 Nisan'da başlayıp yarın sona erecek stadyum incelemesinde organizasyonun tüm paydaşlarıyla koordinasyon hedeflendi.
Beş gün sürecek toplantı ve incelemelerde, güvenlik, biletleme, ulaşım, konaklama, medya ve TV çalışma alanları ve pazarlama gibi maçla ilgili tüm başlıklar detaylarıyla görüşüldü.
Alınan kararlar gereği, UEFA Süper Kupa maçını takip edecek Türk ve yabancı medya mensupları için Vodafone Park'ın basın tribününün kapasitesi artırılacak. Ayrıca yayıncılardan gelebilecek talebe bağlı olarak stadyum içerisine ek panoramik stüdyolar ile tribünden canlı bağlantı platformları kurulacak. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek yayıncı kuruluşların daha rahat çalışabilmesine yönelik olarak mevcut canlı yayın araç alanı da genişletilecek.
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