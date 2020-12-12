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Vodafone Red ile sınırsız Youtube fırsatı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Vodafone Red ile sınırsız Youtube fırsatı

İSTANBUL(AA) - Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Beşinci haftada yeni bir kampanya tanıtan Vodafone, online’a özel Red başvurularında 2 ay ücretsiz Video Pass ile YouTube’da sınırsız video sunuyor.

Bu tekliften yararlanmak için http://vftr.co/redlemucbirsebepler linkinden Red tarifelerine başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

“Red 35” tarifesini tercih edenler hariç tüm yeni müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor. Vodafone’un bu teklifi 12 Aralık saat 23.59 ile 13 Aralık saat 23.59 arasında geçerli olacak.

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