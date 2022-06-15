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Vodafone Red'in ayrıcalıklarını sanatçı Zeynep Bastık tanıtacak

15.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Müşterilerimize sadece tarife sunmak yerine, uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red ayrıcalıklar sunduğu yeni dünyasını sanatçı Zeynep Bastık ile duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red, yeni dönem tanıtımları için Zeynep Bastık ile el sıkıştı. Zeynep Bastık, televizyon reklamının yanı sıra radyo, açıkhava, özel dijital projeler, mağaza içi görünürlük gibi diğer tüm kampanya çalışmalarında da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markasının önemli rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize sadece tarife sunmak yerine, uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Vodafone Red’liler en popüler dijital platformları internetlerinden yemeden keşfedebiliyor. Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyası her geçen gün genişliyor. Müşterilerimizin Red’i tercih etmesinde bu GSM dışı faydalar etkili oluyor. Red’in hayatın her alanında sunduğu faydalara dikkat çekmek ve ayrıcalıklarla dolu dünyasına vurgu yapmak amacıyla yeni marka söylemimizi ‘Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Bu kapsamda, yeni reklam yüzümüz de sevilen şarkıcımız Zeynep Bastık oldu. Tüm müşterilerimizi Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyasına davet ediyoruz.”

- Eğlenceden marka indirimine ayrıcalıklar

Vodafone Red’liler en popüler uygulamalarda sınırsız internet deneyimi yaşıyor. Tarifeler içinde bulunan WhatsApp, Instagram, YouTube, Netflix gibi uygulamalar müşterilerin internetinden yemiyor. Red’in seçili tarifelerine yeni gelenler, 3 ay hediye Netflix üyeliği ve 6 ay Amazon Prime üyelikleri ile eğlencenin tadını çıkarıyor. Red müşterileri, Martı’dan İspark’a, Budget’tan Havaist’e, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor.

Vodafone Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red’liler, 40’tan fazla ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Red’liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor.

Redliler ayrıca, ev internetinde ayda ekstra 10 TL indirimden yararlanabiliyor. Ailesinde Vodafone’lu olanlara taahhütlü fiyat üzerinden aylık ek 15 TL indirim de sağlanıyor.

Vodafone Red’in ayrıcalıklar dünyasını keşfetmek için Red’li olan veya olmayan herkes "vftr.co/red" adresini ziyaret edebiliyor. Red’li olmak isteyenler, online’a özel yüzde 15 indirimli fiyatlarla ve 24 saatte ücretsiz SIM kart teslimat seçeneğiyle "vftr.co/redliol" adresinden başvurabiliyor.

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