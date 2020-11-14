Vodafone Red'lilerden sınırsız uygulamalara ilgi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Red portföyüyle müşterilerine WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız yapma imkanı sunan Vodafone, Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemenin yanı sıra Instagram, YouTube, Facebook ve WhatsApp’ta video izlemeyi de sınırsız hale getirdi.

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger gibi popüler uygulamaları sınırsız sunduğu yeni Red portföyüne ilgi her geçen gün artıyor. Sınırsız Red tarifelerini tercih eden müşterilerin veri kullanımında yüzde 67'ye varan artışlar yaşandı.

Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını Mücbir Sebepler'e de sponsor oldu.

İkinci sezonunda Vodafone Red'le Mücbir Sebepler adıyla yayınlanacak olan programın ilk bölümü 13 Kasım Cuma gecesi gerçekleşti.

Sınırsız sosyal medya keyfi konusunun ele alındığı programı Vodafone Red'liler internetinden yemeden izledi.

Vodafone Red’le Mücbir Sebepler, gündemi kendine has diliyle yorumluyor. Programda Vodafone Red'e özel içerik ve entegrasyonlar da yer alıyor.

Her geçen gün daha fazla takipçiye ulaşan program, içeriği ile büyük beğeni topluyor. Birçok ünlü ismin konuk olduğu Vodafone Red’le Mücbir Sebepler 2 ay sürecek.

- "Müşterilerimize pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişlettik. ‘Red yaparsa sınırsız yapar’ diyerek adım attığımız yeni dönemde müşterilemize önce WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız gerçekleştirme imkânı sunduk. Sonra bir adım daha atarak, Instagram’da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi, ayrıca Instagram, YouTube, Facebook ve WhatsApp’ta video izlemeyi de Red’liler için sınırsız hale getirdik. Müşterilerimiz bu uygulamaları sınırsız kullanırken herhangi bir hız düşüklüğü yaşamıyor. Vodafone olarak, Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

