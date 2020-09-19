Vodafone ReWorld için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - E-atık yönetimi sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld için başvurular başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, tüm dünyanın ortak meselesi haline gelen e-atık yönetimi konusunda yeni bir adım attı. E-atık sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından imeceLAB yürütücülüğünde hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld için başvuru süreci başladı. Programa tüm Türkiye’den 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyoneller katılabilecek. Katılımcılardan “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Başvuruların Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden alınacağı programa son katılım tarihi ise 18 Ekim olarak belirlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, karmaşık sosyal ve çevresel meseleleri çözmek için noktasal yaklaşımlardan ziyade çok paydaşlı ve sistemik olarak hareket edilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Tekil çözümlerden ziyade kapsayıcı ve sistemik çözümlerin tasarlanması, bunların hayata geçirilmesi ve bu yolla olumlu etkinin artırılması gerekiyor. Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor. Bu tespitten hareketle, dijitalleşmenin de gücünü kullanarak bir süreç tasarladık. Bu süreci hayata geçireceğimiz ReWorld ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz. ReWorld ile bir araya gelen gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, elektronik atık sorununa çözüm arayacakları bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz.”