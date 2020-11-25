Vodafone ReWorld'de eğitimlere 5G ve IoT ile devam edildi

İSTANBUL (AA) - Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld'de ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan 15 takımdan 46 katılımcı, gönüllü eğitmenler tarafından verilen 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) eğitimine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld kapsamında katılımcılara eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan 15 takımdan 46 katılımcı, Atığın Ötesinde Paneli ve Sistemsel Düşünce Eğitimi'nin ardından son olarak Vodafone Red Akademi gönüllü eğitmenleri tarafından verilen 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti) eğitimine katıldı.

Takımların e-atık, 5G ve IoT’ye dair derinlemesine bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitimde, 5G nedir, 5G'nin e-atık oluşumuna etkisi, IoT ve akıllı atık toplama sistemlerinin çalışma modelinin geri dönüşüm ve atık toplama sürecine katkıları gibi konular aktarıldı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde, katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular da yanıtlandı.