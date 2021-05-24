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Vodafone Sigorta’dan dijital sağlık danışmanlığı ürünü “Doktorum Yanımda” hizmeti

24.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun: - “Müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişim ortamında biz de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri, Aksigorta iş birliğiyle sunulan yeni “Doktorum Yanımda” ürünüyle, bireysel Vodafone müşterilerine, yılda 60 TL’ye, ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik ücretsiz checkup hizmeti sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam ediyor.

Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçerek faaliyet alanlarına sigorta acenteliğini de ekleyen Vodafone, yeni kurduğu sigorta acentesi Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri aracılığıyla, Aksigorta teminatıyla verilen “Doktorum Yanımda” ürününü duyurdu.

Vodafone Yanımda uygulamasından yönlendirmeyle erişilen “Doktorum Yanımda” kapsamında, tanıtıma özel yılda 60 TL’ye, ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, yılda 6 adede kadar psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik checkup hizmeti de sunuluyor.

- “Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan sağlık danışmanlığı alabiliyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:

“Müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişim ortamında biz de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. ‘Güvencem Yanımda’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sigorta acente şirketimiz Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri ile müşterilerimize dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunuyoruz. Aksigorta iş birliğiyle sunduğumuz en yeni ürünümüz ‘Doktorum Yanımda’ ile bireysel müşterilerimiz yılda sadece 60 TL’ye ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, 6 adede kadar psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik ücretsiz checkup hizmeti alabiliyor.

Böylece müşterilerimize, evlerinden çıkmadan, online sağlık danışmanından sağlık durumları hakkında tavsiye alma imkânı sağlıyoruz. Online doktor görüşmesi hizmetiyle, salgın döneminde hastaneye gitmeye çekinen abonelerimiz için önemli bir avantaj sunuyoruz. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri çatısı altında, bir yandan finansal teknolojinin gelişmesine ve sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da müşterilerimizi dijital ortamda yenilikçi sigorta ürünleri ve özel faydalar ile buluşturmaya devam edeceğiz.”

- Sınırsız online sağlık danışmanlığı

“Doktorum Yanımda” kapsamında çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi, ortopedi, dermatoloji, iç hastalıkları, aile hekimi, acil tıp, yoğun bakım (anestezi) branşlarında sınırsız online sağlık danışmanlığı sunulurken, diyetisyen ve psikolog görüşmeleri yılda 6 adetle sınırlı olarak sağlanıyor.

Diyetisyen ve uzman hekimler için 20 dakika, psikolog için ise 25 dakika olan görüşme süreleri, branş uzmanlarının uygunluğu ve inisiyatifi doğrultusunda uzatılabiliyor. Sağlık profesyonelleri ile yapılacak görüşmeler danışmanlık niteliğinde olup, acil durum yönetimi, reçete yazımı, tedavi etme hizmetlerini içermiyor. Online sağlık danışmanlığı için randevular Aksigorta çağrı merkezinden ya da "onlinesaglikdanismanligi.aksigorta.com.tr" adresinden alınabiliyor.

- Ücretsiz checkup hizmeti

“Doktorum Yanımda” kullanıcıları, poliçeyi satın aldıktan 45 gün sonra ücretsiz checkup hizmeti almaya hak kazanıyor. Checkup kapsamında, Doktor Değerlendirme, Akciğer Grafisi Tek Yönlü, EKG, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Testi, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol hizmetleri sunuluyor. Randevu işlemleri için (0212) 705 02 10 no’lu telefon aranabiliyor.

“Doktorum Yanımda” ürününe Vodafone Yanımda uygulaması üzerinde avantajlar bölümündeki “Güvencem Yanımda” menüsünden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca aboneler, Vodafone çağrı merkezini arayarak ürünle ilgili detay ve satın alım konusunda yönlendirme alabiliyor. Ürünle ilgili talep ve şikayetler için Aksigorta çağrı merkezi aranabiliyor.

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