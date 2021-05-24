Vodafone Sigorta’dan dijital sağlık danışmanlığı ürünü “Doktorum Yanımda” hizmeti

Vodafone Yanımda uygulamasından yönlendirmeyle erişilen “Doktorum Yanımda” kapsamında, tanıtıma özel yılda 60 TL’ye, ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, yılda 6 adede kadar psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik checkup hizmeti de sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam ediyor.

- “Müşterilerimiz evlerinden çıkmadan sağlık danışmanlığı alabiliyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:

“Müşteri ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişim ortamında biz de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. ‘Güvencem Yanımda’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sigorta acente şirketimiz Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri ile müşterilerimize dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunuyoruz. Aksigorta iş birliğiyle sunduğumuz en yeni ürünümüz ‘Doktorum Yanımda’ ile bireysel müşterilerimiz yılda sadece 60 TL’ye ferdi kaza sigortasının yanı sıra sınırsız online sağlık danışmanlığı, 6 adede kadar psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti ile birlikte tek seferlik ücretsiz checkup hizmeti alabiliyor.

Böylece müşterilerimize, evlerinden çıkmadan, online sağlık danışmanından sağlık durumları hakkında tavsiye alma imkânı sağlıyoruz. Online doktor görüşmesi hizmetiyle, salgın döneminde hastaneye gitmeye çekinen abonelerimiz için önemli bir avantaj sunuyoruz. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri çatısı altında, bir yandan finansal teknolojinin gelişmesine ve sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da müşterilerimizi dijital ortamda yenilikçi sigorta ürünleri ve özel faydalar ile buluşturmaya devam edeceğiz.”