Vodafone Simple yeni özelliklerle müşteri deneyimini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone'nun, dijital yaşam tarzını benimseyen müşterileri için sunduğu, Türkiye’de ilk ve tek olan dijital tarife deneyimi Vodafone Simple’a 3 yeni özellik daha eklendi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan ve 7/24 online desteğin sunulduğu Vodafone Simple, kullanıcılarına “Tıkla Gel Al” özelliğiyle yeni bir ücretsiz teslimat yöntemi sunmaya başladı. Simple müşterileri, TOBi’nin sunduğu kazıkazanı kazıyarak her hafta garanti GB hediyesi kazanırken, Süpermarket Yanımda ve Her Şey Yanımda hizmetlerinden de özel fırsatlarla yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günlük yaşamda mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçüde yararlanıldığını belirterek, "Öngörümüz, dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağı ve dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağı yönünde. Müşterilerimize uygun olan ürünleri deneyimletmek ve sunmak çok değerli. Türkiye’de ilk ve tek olan Vodafone Simple ile taahhütsüz, aşım ücreti olmayan, 7/24 online desteği ile dijital tarife deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilere tam bir dijital deneyim yaşattıklarını vurgulayan Şahin, "Simple’ı müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla Vodafone Simple, mağazadan teslim alma, her hafta sürpriz GB hediyeleri ve hem Süpermarket Yanımda hem de Her Şey Yanımda hizmetlerine özel fırsatlarla erişim imkânı ile müşteri deneyiminde fark yaratmayı sürdürüyor. Sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil eden Vodafone Simple’ı müşterilerimizin talep ve görüşleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Simple’a ücretsiz teslimat yöntemi olarak eklenen “Tıkla Gel Al” ile müşteriler, vodafone.com.tr üzerinden Simple başvurularını gerçekleştirirken teslimat yöntemi olarak isterlerse istedikleri yere ücretsiz teslimat seçeneğini, isterlerse herhangi bir Vodafone mağazasından teslim almayı seçebiliyorlar. Son bir ayda Simple’a gelen müşterilerin yüzde 30’u teslimat yöntemi olarak “Tıkla Gel Al”ı tercih etti.

- Müşterilerin yüzde 50’si kazıkazan hediyesinden faydalandı

Diğer yandan, Vodafone müşterilerinin çok sevdiği Hediye Çarkı platformu Simple müşterilerine özel olarak farklılaştırıldı. Simple müşterileri kişisel dijital asistan TOBi üzerinden TOBi’nin sunduğu kazıkazanı kazıyarak her hafta farklı bir GB hediyesi kazanabiliyor. Son 4 ayda Simple müşterilerinin yüzde 50’si en az bir kez haftalık kazıkazan hediyesinden faydalandı.

Süpermarket Yanımda ve Her Şey Yanımda platformları Simple müşterilerine özel fırsatlarla hizmet veriyor. Simple müşterileri, Her Şey Yanımda’dan yapılan ilk alışverişte 15 GB, Süpermarket Yanımda’dan yapılan ilk alışverişte ise 10 GB hediye kazanıyor.

Simple tarifelerinde müşteriler, taahhüt vermeden tarifeye giriş yapıyor, kredi/banka kartını tanımlayarak ödemesini gerçekleştiriyor. Tarifesini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Tarifeler arasında kaybolmadan, GB'a göre kolayca karar verip isterse anında vazgeçebiliyor. Tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kartıyla ek paket alabiliyor. Başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Vodafone bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor. İhtiyacı olduğunda, kişisel dijital asistan TOBi’den destek alabiliyor.

