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Vodafone Türkiye'nin 2019-2020 mali yılı 3. çeyrek sonuçları

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 3,1 milyar TL'ye yükseldi - 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti - Vodafone Türkiye'nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 17 milyona ulaştı - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "Müşteri odaklı gelişme ve büyümemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle daha dijital bir Türkiye için yatırım yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin 2019-2020 mali yılının ekim-aralık dönemine ait

  1. çeyrek sonuçlarına göre, şirketin servis gelirleri 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye, 2019-2020 mali yılının ekim-aralık dönemine ait 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket, servis gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, mali yılın üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

2019-2020 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,3 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14,2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60,4'ünü oluşturdu.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 3. çeyrek sonunda 1 milyonu aşarken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 arttı.

Vodafone Türkiye'nin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 275 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 8,4 milyona yükseldi.

- Aylık 472 milyonluk "dijital etkileşim"

Dijital müşteri deneyimini merkeze aldığı ürün ve servislerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Vodafone'un "Vodafone Yanımda", online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 13,4 milyonu aştı.

3. çeyrekte Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı.

- Data kullanımında yüzde 38,2 artış

2019-2020 mali yılı 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 6 GB'a yaklaştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 artış ile 410,8 petabyte'a ulaştı.

- En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye’nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 17 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 19 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Vodafone olarak, "teknoloji iletişimi şirketi" olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13,4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyona ulaştı. 'Önce dijital' düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışıyoruz. Müşteri odaklı gelişme ve büyümemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle daha dijital bir Türkiye için yatırım yapmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Vodafone Türkiye Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan

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