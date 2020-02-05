Vodafone Türkiye'nin 2019-2020 mali yılı 3. çeyrek sonuçları

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin 2019-2020 mali yılının ekim-aralık dönemine ait

çeyrek sonuçlarına göre, şirketin servis gelirleri 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye, 2019-2020 mali yılının ekim-aralık dönemine ait 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket, servis gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, mali yılın üçüncü çeyreğinde 3,1 milyar TL'ye ulaştı.

2019-2020 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,3 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14,2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60,4'ünü oluşturdu.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 3. çeyrek sonunda 1 milyonu aşarken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 arttı.