Vodafone Yanımda'nın aylık müşteri sayısı 15 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2022) Vodafone Yanımda uygulamasının aylık aktif tekil müşteri sayısı 15 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 245 milyon oldu.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Şirket, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. 2022-2023 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran 2022) Vodafone'un en büyük dijital müşteri iletişimi kanalı olan Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif tekil müşteri sayısı 15 milyonu aşarken, aylık ortalama ziyaret toplamı ise 245 milyon oldu. Bu dönemde uygulamanın 3 aylık tekil kullanıcı sayısı ise 18 milyona yaklaştı.

Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkanı veren uygulamanın ilk çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı 4,3 milyonun üzerine çıkarken, günlük ziyaret sayısı ise 10 milyon olarak gerçekleşti. Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamayı ortalama 17 kez ziyaret etti. Aynı dönemde Vodafone Yanımda'da avantajlı kampanyaların sunulduğu story (hikaye) izlenmesi 74 milyona ulaştı.

- "Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine önem veriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı sağladığımız Vodafone Yanımda uygulamasının her geçen gün daha fazla ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyonu aşan uygulamamızın mali yılın ilk çeyreğinde günlük aktif kullanıcı sayısı 4,3 milyonun üzerine çıktı. Amacımız, 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak. Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

- Ramazan kampanyasına büyük ilgi

Açıklamaya göre, Vodafone Yanımda’nın son 3 ayda en çok ilgi gören kampanyası, Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan hediye çeki kampanyası oldu. Bu kapsamda, halihazırda Vodafone müşterisi olup Vodafone Yanımda’dan tarifesini değiştiren faturalılara veya faturasızdan faturalıya geçenlere 75 TL hediye çeki, Vodafone Red’e veya ev internetine yeni gelenlere ise 200 TL Her Şey Yanımda hediye çeki verildi. Diğer yandan, Haziran ayında tarifesini Vodafone Yanımda kanalı üzerinden değiştiren faturalı müşterilere 12 ay boyunca 2 GB hediye mobil internet sunuldu.

- Ana sayfa yenilendi

Son 3 aylık dönemde Vodafone Yanımda uygulamasının ana sayfası da “süper uygulama” olma vizyonu doğrultusunda yenilendi. Buna göre kullanıcılar, artık anasayfa üzerinden Her Şey Yanımda, Süpermarket Yanımda gibi alışveriş kategorilerine ve Faturaya Ek Cihazlar, Bana Ne Var, Evde İnternet gibi telekomünikasyon hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabiliyor. Bununla birlikte, TL Yükleme ve Bildirim sayfaları yenilenerek çok daha kullanıcı dostu bir arayüze kavuştu. Kişisel dijital asistan TOBi de ev interneti müşterilerine Vodafone Yanımda üzerinden destek vermeye başladı.

- Her 36 saatte bir kullanılıyor

Vodafone’un mobil müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasını fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için kullanırken, ev interneti müşterileri de uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor. Vodafone Yanımda üzerinden Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası, Süpermarket Yanımda, Her Şey Yanımda, Hediye Çarkı ve Vodafone Sigorta gibi pek çok servise ulaşılabiliyor. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi de Vodafone Yanımda kullanıcılarına anlık destek sağlıyor. Vodafone müşterilerinin her 36 saatte bir kullandığı "Vodafone Yanımda", Türkiye’nin en çok kullanılan ve en sevilen mobil uygulamaları arasında yer alıyor.

