Vodafone, yeni seyahat platformu "Seyahat Yanımda"yı hizmete aldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, "Vodafone Yanımda, eşsiz ayrıcalıklarını yeni iş alanlarıyla müşterilerine sunmaya devam ediyor. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşan uygulamamız şimdi de seyahatsever müşterileri için yeni bir platform sunuyor. " ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, seyahatsever müşterileri için yeni bir hizmet sunuyor.

Bir seyahat için gerekli olabilecek her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanan Vodafone'un yeni seyahat platformu "Seyahat Yanımda" uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Seyahat Yanımda'da 400’den fazla hava yoluna uçuş imkanı ve 500 bini aşkın noktada otel seçeneği sunuluyor.

Vodafone Red abonelerinin çok özel avantajlara sahip olduğu uygulamadan Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşteriler faydalanabiliyor. Seyahat Yanımda’ya Vodafone Yanımda mobil uygulamasından ya da www.seyahatyanimda.com adresinden erişilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, yeni hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı sağladığımız Vodafone Yanımda, eşsiz ayrıcalıklarını yeni iş alanlarıyla müşterilerine sunmaya devam ediyor. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşan uygulamamız şimdi de seyahatsever müşterileri için yeni bir platform sunuyor.

Seyahat Yanımda platformu uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Seyahat Yanımda ile müşterilerimizin tatil keyfini artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Seyahat Yanımda platformu, seyahat planlaması yapan kullanıcılara, amaçlarına uygun uçuş ve konaklama seçenekleri, farklı destinasyon ve temalarda gidilebilecek yerler hakkında seyahat hizmetleri sunuyor.

Seyahat Yanımda'da detaylı filtrelemeyle yurt içi veya yurt dışı direkt veya aktarmalı uçuş seçilebiliyor, yurt içi ve yurt dışı otellere online rezervasyon gerçekleştirilebiliyor, araç kiralama yapılabiliyor, yurt içi ve yurt dışı gemi turlarına rezervasyon sağlanabiliyor.

"Seyahat Yanımda"da harcamalar için kredi kartı veya debit kart kullanılabiliyor.

