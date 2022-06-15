Vodafone, Yönetilen Mobil Servislerde 9'uncu kez "Vizyoner" konumda

İSTANBUL (AA) - Vodafone, araştırma şirketi Gartner tarafından 2022 Magic Quadrant Global Yönetilen Mobil Servisler kategorisinde dokuzuncu kez "Vizyoner" olarak gösterildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, servis sağlayıcılarını Vizyon Bütünlüğü ve Yürütme Yeteneği açılarından değerlendiren Gartner Magic Quadrant Raporu'na dahil edilen 19 şirketten biri olan Vodafone, konumunun global ağlardaki kapsama alanının kalitesini yansıtırken, sunduğu hizmetlerdeki kesintisiz gelişimini sürdürüyor.

Son 1 yılda sunduğu hizmetlerin sayısını artırmaya devam eden Vodafone'un, geçen yıl uygulamaya konulan sıfır karbon Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi (DLM), şirketin müşterileri arasında büyük bir öneme sahip.

İşletmelerin telefon ve dizüstü bilgisayarlarını yeniden kullanıma alarak veya yenileyerek cihaz ömürlerini uzatmasına olanak tanıyan hizmet kapsamında, yeni cihazlar kiralandığında Afrika'da eşdeğer miktarda hurda cihaz toplanıyor.

Bunlar, sorumlu geri dönüşüm işlemine dahil edilmek için Avrupa'ya geri gönderiliyor. Bu da minerallerin değer zincirine geri kazandırılmasını ve elektronik atıkların azaltılmasını sağlıyor.

Ayrıca Vodafone, Kasigau Corridor Redd+ Projesine de yatırım yapıyor. Bu proje, cihazların bütün yaşam döngüsü boyunca neden olduğu karbon emisyonlarını azaltmak adına Kenya'daki ormanları, vahşi yaşamı ve yerel toplulukları koruyor.

- Vodafone ağları 184 ülkede hizmet sunuyor

Vodafone ağları 184 ülkede hizmet sunuyor; 5G ağları ise neredeyse 250 Avrupa şehrini kapsayan 12 pazarda kullanılıyor.

Sürdürülebilir telekomünikasyon hizmetleri sunmayı taahhüt eden Vodafone, yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefleyen yeşil ağıyla Avrupa'da da bir ilke imza atıyor.

Şirketin Cihaz Yaşam Döngüsü Yönetimi hizmeti, bu hedefe katkıda bulunurken müşteriler tarafında da israfın en aza indirilmesine yardımcı olarak döngüsel ekonomiye katkı sunuyor.

Müşterilerin cihazlarını akılcı yollarla kullanmasına yardımcı olan Vodafone, dijital iş ortamında, insanları etkili ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmaya teşvik ediyor.

- "Yeşil çözümlere odaklanarak hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz"

Vodafone'un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Gartner gibi analizler yapan bir firmanın bizi Yönetilen Mobil Hizmetlerinde Vizyoner olarak konumlandırdığını görmekten çok memnunuz.

Bu konumlandırmanın, ürün ve hizmetlerimizi mobil kullanıma uygun olarak yeniden tasarlama taahhüdümüzün ve sıkı çalışmamızın bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizin sadece 4G ve 5G ile ilgili bağlantı ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda gönül rahatlığıyla mobil deneyim yaşamaya yönelik ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz.

Uçtan uca 'anahtar teslim' hizmet alma beklentilerini karşılarken, ağlarımız, cihazlarımız ve ortaklarımız nezdinde tamamen yeşil çözümlere odaklanarak hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz."

