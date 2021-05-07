Vodafone'dan Anneler Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Anneler Günü'ne özel olarak pek çok üründe indirim kampanyası başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone'un 16 Mayıs'a kadar devam edecek "Dijital Günler" kampanyasında, telefondan bluetooth kulaklığa, akıllı saatten akıllı süpürgeye, toplam 23 cihazda yaklaşık 500 TL'ye varan indirimler sunulacak. Bu indirimlere ek olarak, mayıs sonuna kadar tüm cihaz alışverişlerinde toplam 15 GB mobil internet paketi hediye edilecek. Vodafone'lular ayrıca, Anneler Günü'ne özel olarak, Vodagraf Fotoğraf Baskı paketi hizmetinden tarifelerine ek aylık 5 TL'den başlayan fiyatlarla yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, müşterilerinin Anneler Günü sevincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Vodafone olarak, özel günlerde de kazandıran tekliflerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Anneler Günü'ne özel olarak pek çok üründe indirim kampanyası başlattık.

Annelerine teknolojik bir hediye almak isteyen müşterilerimiz için telefondan bluetooth kulaklığa, akıllı saatten akıllı süpürgeye, toplam 23 cihazda 490 TL'ye varan indirimler sunuyoruz. Vodagraf Fotoğraf Baskı paketimizden de uygun fiyatlarla yararlanmak mümkün olacak. Müşterilerimize ayrıca cihaz ve diğer online alışverişlerinde mobil internet hediye ediyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.