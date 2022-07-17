Vodafone'dan atık kartonlarla plastik tasarrufu

İSTANBUL (AA) - Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, "Plastiksiz Vodafone" hareketi başlatan şirket, ofislerinde doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünleri tercih ederek yıllık ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. Vodafone ayrıca, şebeke ekipmanlarının tutulduğu merkez depodaki atık kartonları koruyucu materyal olarak değerlendirerek 15 tonluk atık kartonu geri dönüşüme kazandıracak ve yılda toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçecek.

Vodafone Türkiye Lojistik Ekibi'nin inisiyatifiyle hayata geçen çalışma, çevresel farkındalığın kurum kültürünün bir parçası haline geldiğinin ve çalışanların yaptıkları her işin çevresel etkisini gözettiğinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, plastik atıkların çevre için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "OECD'nin raporuna göre, 2000 yılında 156 milyon ton olan plastik atık miktarı 2019'da 353 milyon tona çıkarak iki katından fazla bir artış kaydetti. Buna karşın bu atıkların sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebildi." ifadelerini kullandı.

Bireylerden kurumlara herkesin plastik atık oluşumunun önlenmesine katkı sağlayabileceğine inandıklarını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Bu inançla başlattığımız 'Plastiksiz Vodafone' hareketiyle yılda ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdik. Diğer yandan, çevresel farkındalığın kurum kültürümüzün bir parçası haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Lojistik ekibimizin tecrübe ettiği otomasyon ve iyileştirme örneklerinden esinlenerek merkez depomuzda atık kartonları koruyucu materyal olarak kullanmaya başladık. Bu sayede yılda 15 ton atık kartonu geri dönüşüme kazandıracağız ve toplam 11 bin 250 plastik koruyucu kullanımının önüne geçeceğiz. Vodafone olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programlar hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- Plastik şişe yerine cam şişe

Vodafone'un İstanbul Maslak'taki genel merkez binası, karbon salımının azaltılması, enerji tasarrufu, yenilenebilir ve sorumlu doğal kaynak kullanımını destekleyen WWF'in Yeşil Ofis Sertifikası'na sahip bulunuyor. "Plastiksiz Vodafone" hareketi kapsamında Vodafone ofislerinde plastik bardak yerine kağıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine bez çanta veya doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor. Şirket bünyesinde yer alan kafelerde geri dönüşümlü bardaklarda içecek satışı yapılıyor ve çalışanların doğa dostu ürünler kullanması teşvik ediliyor. Gereksiz plastik ve tek kullanımlık ürün kullanımına son verilen Vodafone mağazalarında da plastik içerikli pazarlama veya promosyon malzemeleri yerine düşük çevresel etkiye sahip alternatifler tercih ediliyor.

Vodafone, plastik SIM tedariki ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmak üzere geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Eko-SIM kartları kullanıma sundu. Vodafone müşterileri, kendilerine en yakın Vodafone mağazasında SIM kart değişimi yapabiliyor. Böylece Eko-SIM kartların aşamalı olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Vodafone, Eko-SIM kart kullanımıyla dünyada yıllık 320 ton, Türkiye'de ise yaklaşık 20 ton yeni plastik kullanımını önlemiş olacak. Eko-SIM kartlar, geri dönüştürülebilen kağıttan üretilmiş zarflar içinde sunuluyor.

