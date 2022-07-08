Vodafone'dan bayramda 3 GB internet hediyesi

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyasıyla, Vodafone mağazalarına gelen tüm müşterilerine 3 GB mobil internet hediye edecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların ayda bir kereye mahsus olarak yararlanabilecekleri kampanya için herhangi bir önkoşul aranmıyor.

Vodafone, müşterileri için kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Vodafone’un Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyasında, Vodafone mağazalarına gelen tüm müşterilere 3 GB mobil internet hediye edilecek.

Kampanyadan yararlanmak için mağaza personelinin temin edeceği QR kodla kişisel dijital asistan TOBi’ye giriş yapmak yeterli olacak. Vodafone müşterileri, herhangi bir önkoşul olmadan, ayda bir kereye mahsus olarak kampanyadan yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Özel günleri Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Kurban Bayramı’na özel olarak başlattığımız ve eylül sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında mağazalarımıza gelen tüm müşterilerimize ayda bir kereye mahsus 3 GB mobil internet hediye edeceğiz. Müşterilerimizin bayram sevincini paylaşıyor ve tüm müşterilerimizi bayram hediyeleri için mağazalarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- 4 milyon tekil müşteri

Türkiye'deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor.

Müşteriler, TOBi ile yazışarak fatura sorgulama, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği, ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi birçok konuda bilgi alabiliyor. Halihazırda 1000’e yakın farklı işlem yapabilen TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 4 milyona, aylık sohbet sayısı ise 10 milyona ulaştı. TOBi, Vodafone’lu olmayanlara da WhatsApp üzerinden destek veriyor.

