Vodafone'dan mayıs boyunca en az 10 GB hediye

İSTANBUL (AA) - Vodafone, müşterilerine birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, herkes için en iyi teklifi dijital kanalları üzerinden sunuyor.

Avantajlı tekliflerini "Vodafone Yanımda" uygulaması ve vodafone.com.tr'de toplayan Vodafone, müşterilerine birçok işlemde mayıs boyunca en az 10 GB hediye ediyor.

Vodafone, Ramazan Bayramı kampanyaları kapsamında, faturalı yeni müşterilerine ilk 3 ay geçerli yüzde 15 indirim ve ilk ay geçerli Uyumlu tarifelere 10 GB, Red tarifelere ise 20 GB hediye ediyor.

Vodafone, ev interneti müşterilerine ise ilk 6 ay yüzde 50 indirime ek olarak Vodafone'lulara 1 ay geçerli 10 GB hediye ederken, akıllı cihaz alımlarında da 3 ay geçerli aylık 5 GB hediye ediyor.

Vodafone, "tam kapanmanın" uygulandığı 17 Mayıs'a kadar, müşterilerinin evlerinden çıkmadan numara taşıma başvurusu yapabilmeleri için faturasız hatlarda online başvuru ile eve ücretsiz teslimat hizmetini de başlattı.

Kullanıcılar, bu süre boyunca online'a özel 35 TL fiyatla sunulan ve 12 GB içeren Süper Kolay Paket'e başvuru yapabilecek.