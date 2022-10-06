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Vodafone'dan Müşteri Deneyimi Haftası'na özel internet hediyesi

06.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Vodafone müşterileri, dijital asistan TOBi üzerinden bu haftaya özel 3 gün geçerli 1 GB interneti kazanacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Haftası kapsamında müşterilerine 3 gün geçerli 1 GB hediye ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, müşterilerine her geçen gün daha iyi bir deneyim sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl tüm dünyada ekimin ilk haftasında kutlanan Müşteri Deneyimi Haftası'nı şirket içinde çalışanlarıyla birlikte kutlayan Vodafone, müşterileri için de özel bir kampanya düzenledi. Buna göre, tüm Vodafone müşterileri, dijital asistan TOBi üzerinden bu haftaya özel 3 gün geçerli 1 GB interneti kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle tüm etkileşimlerimizde içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir yaklaşımla onların güvenilir yol arkadaşları olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin severek kullandığı bir marka olmak için uğraşıyor, ihtiyaçlarını güzel deneyimler yaşatarak karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve güvenlerini kazanmak, birlikte güzel bir geleceği mümkün kılmak için çalışıyoruz. Mutlu müşterilerimiz olduğunda güzel iş sonuçları, mutlu bir çalışma ortamı, mutlu çalışan ve ekosistem de beraberinde doğal sonucu olarak geliyor. Müşteri odaklılık konusunda üst yönetimden ürün tasarlayana, satışı yapandan çağrı merkezi yetkilisine kadar tüm çalışanların aynı müşteri deneyimi stratejisi etrafında toplanması büyük bir fark yaratıyor. Daha iyi bir müşteri deneyimini sağlamak birlikte mümkün. Biz bu stratejimizi 'sahiplenmek, empati kurmak ve yetkilendirmek' olarak 3 başlıkta toparladık. Müşteri deneyiminin A’dan Z’ye tüm ekipler tarafından sahiplenilmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizi yakından dinleyerek onlarla empati kurmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir deneyimi mümkün kılmak için elimizde yeterli yetkinliklerin olmasına ve böylece değişimin öncüsü olmaya özen gösteriyoruz. Özetle, en mutlu müşterilere sahip olmak ve bu yolda gereken neyse hep birlikte başarmak için çalışıyoruz."

- Müşteri deneyimini dönüştürüyor

Verilen bilgiye göre, Vodafone, "Mutlu Müşterim" müşteri deneyimi dönüşüm programıyla, müşterilerinin sesini dinleyerek ve onlar gibi düşünerek sorunları birlikte çözme yönünde önemli adımlar atıyor. Program kapsamında hayata geçirilen müşteri odaklı projelerle, müşterilerle her temas noktasında onlara içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir şekilde eşlik ediliyor. Bu bağlamda, kişisel dijital asistan TOBi başta olmak üzere teknoloji ile deneyim harmanlanarak geliştirilen müşteri merkezli uygulamalar, "mutlu müşteri" odağının güçlenerek devam etmesinde önemli rol oynuyor.

Vodafone, şirket içinde uyguladığı "Mutlu Müşterim Seansı", "Müşterim Ne Diyor Paneli", "Müşterim Ne Diyor Koridoru" gibi programlarla çalışanları arasında müşteri memnuniyeti bilincini artırırken, hayata geçirdiği müşteri odaklı inisiyatiflerle de müşteri memnuniyeti ve tavsiye oranlarını artırmaya devam ediyor.

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