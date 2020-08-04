Vodafone'lular Kurban Bayramı'nda 25 milyon GB mobil internet kullandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'lular, arife günü ve Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 1,1 milyar dakika ses, 187 milyon SMS ve 25 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, salgın tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanan Kurban Bayramı'nda müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Türkiye genelinde sayıları 23,6 milyonu bulan Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon adet SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı.

Bayram süresince Vodafone TV'ye de ilgi yüksek oldu. Vodafone TV'de en çok izlenen ilk 2 ana kanal FOX ve Show TV, en çok izlenen bireysel program S Sport'taki "F1 Britanya Grand Prix'i", en çok izlenen dizi/belgesel "Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka", en çok izlenen filmler ise "Hareket Sekiz", "Kar Kraliçesi", "Dünya Savaşı Z" ve "Düğün Dernek" oldu.