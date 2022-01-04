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Vodafone'lular yeni yıla girerken 18 milyon GB mobil internet kullandı

04.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone aboneleri, yeni yıla girerken 444 milyon dakika konuştu ve 43 milyon SMS gönderdi

İSTANBUL (AA) - Vodafone aboneleri, yeni yıla girerken 18 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone açıklamasına göre, aboneler, 31 Aralık-1 Ocak tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 444 milyon dakika konuştu, 18 milyon GB mobil internet kullandı ve 43 milyon SMS gönderdi.

Vodafone'luların yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı önceki yıla göre 24 arttı. En yüksek data kullanımı 1 Ocak'ta 9,3 milyon GB olarak gerçekleşti. Sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9,72 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1,23 milyon GB kullanıldı. Sesli görüşme sayısı yüzde 15 artarak 859 milyon oldu.

Vodafone'un kişisel dijital asistanı TOBi, 2 günde toplam 630 bini aşkın kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi. Vodafone Yanımda uygulamasına 31 Aralık'ta 8,4 milyon kez, 1 Ocak'ta 8,1 milyon kez giriş yapıldı.

Yılbaşında en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Şanlıurfa olarak sıralandı. En çok SMS'i İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir gönderdi. Mobil internette zirve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Şanlıurfa'nın oldu.

Vodafone'luların yılbaşında en çok Almanya, KKTC, Afganistan, Türkmenistan ve Hollanda'yı ararken, en çok SMS'i KKTC, Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa'ya gönderdi.

- "Müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerine dijital dünyanın olanaklarını en iyi deneyimle sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Şahin, "Bu yıl da dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüzle yeni yıl kutlamalarında müşterilerimizin yanında olduk ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık." ifadesini kullandı.

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