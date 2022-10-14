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Vodafone'un ilk ay taahütsüz deneme kampanyası devam ediyor

14.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, düzenlediği kampanya kapsamında yeni gelen tüm bireysel faturalı müşteriler için ilk ay taahhütsüz çıkış hakkını kalıcı olarak devreye alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, talep eden müşteriler, Yanımda uygulamasında TOBi üzerinden ya da Vodafone mağazalarına başvurarak cezasız çıkış yapabiliyor.

Bu kapsamda, Vodafone’a yeni gelenlere tanınan ilk ay taahhütsüz çıkış hakkı kalıcı olarak devreye alınıyor. Böylece müşteriler, Vodafone Yanımda uygulamasında kişisel dijital asistan TOBi’ye cezasız çıkış veya taahhütsüz çıkış yazarak ya da Vodafone mağazalarına başvurarak kampanyadan yararlanacak. Vodafone’un Çektiğimize Değdi dediği anları konu ettiği yeni reklam filmleri de yayına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bağlantımıza duyduğumuz güvenin bir sonucu olarak başlattığımız ‘çektiğimize değdi’ serimize devam ediyoruz. Bundan böyle, Vodafone’a yeni gelen tüm müşterilerimize ilk ay taahhütsüz çıkış hakkı tanıyoruz. Böylece, yeni gelen müşterilerimize ilk ay taahhüt derdi olmadan bağlantımızı özgürce deneyimleme ve geniş 4.5G ağımız sayesinde kesintisiz iletişim kurma imkânı sunuyoruz. Müşterilerimiz, dilerlerse, Yanımda uygulamasında TOBi üzerinden ya da mağazalarımıza başvurarak cezasız çıkış yapabilecekler. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

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