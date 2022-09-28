YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

28.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart: 3 - Arkas Spor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)

Setler: 25-19, 26-24, 25-20

Süre: 86 dakika (25, 30, 31)

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ziraat Bankkart, ilk sette farkı 7 sayıya (17-10) çıkararak, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag'a mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı.

Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, üçüncü sette etkili oyunu sürdürerek seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı ve 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıMilli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldüİzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandıElazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Arkas Spor ziraat bankkart

Ankara Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
12:44
İkindi
16:05
Akşam
18:44
Yatsı
20:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.