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Voleybol: 6. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası

16.09.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor: 0 - Kuzeyboru: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bytsenko, Sude Naz Uzun, Tarusova, Hilal Karakaya, Maglio (Buse Kayacan)

Kuzeyboru: Ryhliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Karasoy, Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız (Dilek Kınık, Matea)

Setler: 19-25, 15-25, 18-25

Süre: 74 dakika (29, 23, 22)

  1. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası turnuvasının ilk maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Turnuvada yarın Bolu Belediyespor ile Kuzeyboru takımları karşı karşıya gelecek.

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