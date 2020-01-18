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  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YOZGAT HABERLERİ  | 18.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Sorgun Belediyespor: 2 - Spor Toto: 3

Salon: Sorgun

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Demirhan Durul, Batı Kayhan, Onur Altınkaya)

Spor Toto: Nicolas Bruno, Uncoln, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvegin, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer)

Setler: 25-22, 20-25, 21-25, 26-24, 11-15

Süre: 131 (31, 26, 26, 33, 15)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Efeler Ligi Belediyespor Sorgun Spor Toto Voleybol

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