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  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

TOKAT HABERLERİ  | 18.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Plevne: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mert Tetik (Alperay Demirciler, Cansın Hacıbekiroğlu, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Semih Çelik, Halil Dolaşık)

Arkas Spor: Muhammet Kaya, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Blankenau, Bravo, Mirza Lagumdzija, Caner Ergül)

Setler: 18-25, 14-25, 20-25

Süre: 84 dakika (32, 24, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Arkas Spor AXA Sigorta Efeler Ligi Tokat Belediye Plevne Voleybol

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