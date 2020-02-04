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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

TOKAT HABERLERİ  | 04.02.2020 21:37 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Plevne: 3 - Ziraat Bankası: 2

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )

Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Selim Demir)

Setler: 18-25, 15-25, 27-25, 25-19, 15-13

Süre: 149 dakika (28, 27, 37, 34, 23 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Efeler Ligi Tokat Belediye Plevne Voleybol Ziraat Bankası

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İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

Tokat Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ekin Eczanesi
Merkez
Karşıyaka Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Fırat Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
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