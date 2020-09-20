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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç, Baturay Çağan Serçiler)

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Ahmet Samet Baltacı, Kadir Gürkan Uz, Yiğit Yıldız, Umut Demir)

Setler: 25-22, 26-24, 20-25, 25-20

Süre: 122 dakika (28, 31, 31, 32)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

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