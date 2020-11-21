Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Ahmet Oğuzhan Ünal
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam (Özgür Türkmen, Yusuf Özdemir)
Setler: 25-20, 22-25, 14-25, 25-18, 10-15
Süre: 111 dakika (27, 27, 21, 23, 13)
ARTVİN (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-2 yendi.