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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ARTVİN HABERLERİ  | 21.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

Arhavi Voleybol: 2 - Tokat Belediye Plevne: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Ahmet Oğuzhan Ünal

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar, Fahri Saraç, Seymen Şenyüzlü)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano, Abdullah Cam (Özgür Türkmen, Yusuf Özdemir)

Setler: 25-20, 22-25, 14-25, 25-18, 10-15

Süre: 111 dakika (27, 27, 21, 23, 13)

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ARTVİN (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-2 yendi.

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