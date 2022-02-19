Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan)

Setler: 25-22, 25-20, 22-25, 25-14

Süre: 128 dakika (32, 30,38, 28)

​​​​​​​

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20'inci hafta maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor’u 3-1 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz