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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.03.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Sorgun

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Sorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Furkan Gök, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Orçun Ergün, Emre Erkiletlioğlu, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouff (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammed Kaya, Seyed, İzzet Ünver)

Setler: 32-34, 28-26, 19-25, 22-25

Süre: 137 dakika (42, 35, 28, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

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