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  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı

19.04.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Efe Er, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Marko, Hakkı Çapkınoğlu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Divis, Doğukan Ulu )

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 21-25, 16-14

Süre: 140 dakika (29, 29, 33, 26, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin ilk maçında da Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenmişti.

Serinin son maçı 23 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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