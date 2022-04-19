Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Burhan Zorluer, Efe Er, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Marko, Hakkı Çapkınoğlu, Torres (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Divis, Doğukan Ulu )

Setler: 22-25, 25-22, 27-25, 21-25, 16-14

Süre: 140 dakika (29, 29, 33, 26, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin ilk maçında da Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenmişti.

Serinin son maçı 23 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



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