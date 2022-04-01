Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD'a coşkulu karşılama

BİTLİS (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmalarının ardından Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükselen Adilcevaz Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı ilçede coşkuyla karşılandı.

2018 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan ve TVF 1. Ligi'nde mücadele eden TÜRŞAD, şampiyonluk kupasını ilçeye getirdi. Taraftarlar, TÜRŞAD'ı meşaleler yakıp, halaylar çekerek karşıladı.

Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, doğunun en küçük ilçelerinin birinden azmederek, inanarak, mücadele ederek bir şampiyon çıkarttıklarını belirtti.

"Her şey bir hayalle başladı ama şampiyonlukla sonuçlandı" diyen Köstekçi, şunları kaydetti:

"Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayallerle kurulan küçük bir takım yarın Türkiye'nin en büyük sportif organizasyonlarından biri olan Efeler Ligi'nde ilimizi ve ilçemizi temsil edecek. Bu kupanın kazanılmasında çok kişinin emeği var ama asıl emek hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımızındır. Ben bu kupayı 31 Mart 2016 tarihinde şehit edilen Savcımız Mehmet Selim Kiraz'a ve Bitlis halkına armağan ediyorum"

