Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgahan Dinçer
Arkasspor: Ulaş Kıyak, Candido, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı (Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay)
Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Enes Atlı, Weber, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Hossein, Kerem Yaman, Cafer Kirkit)
Setler: 25-18, 25-18, 25-23
Süre: 78 dakika (24, 24, 30)
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu üçüncü gün son maçında Arkasspor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Grubundaki tüm maçlarını kazanan Arkasspor ile ikinci sırada yer alan Yeni Kızıltepespor, çeyrek finalist oldu.
Öte yandan A Grubu'nda Cizre Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda ise Halkbank ile Spor Toto çeyrek finale adını yazdırdı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz