Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 21'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 19'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (Başkent)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet (Çan Şehit Halil İbrahim Eriç)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Aralık Pazar:

14.00 Karayolları-Beşiktaş (Başkent)

14.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Mimar Sinan)

17.00 Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

12.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (Başkent)

Yarın:

17.30 Arkas Spor-Solhanspor (İzmir Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

Not: Efeler Ligi'nde Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Tokat Belediye Plevne-Altekma karşılaşmaları ertelendi.

