YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

02.11.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tromso: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.

Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği BK Tromso takımıyla Norveç'te karşılaştı.

Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.

Rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00'de yine Norveç'te oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip, CEV Challenge Kupası’nda bir üst tura adını yazdıracak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı12. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı

Ankara Namaz Vakitleri 3 Kasım Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:37
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Çarşamba

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Altay, Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Altaş Denizlispor- Kocaelispor maçının ardından

Altaş Denizlispor- Kocaelispor maçının ardından

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.