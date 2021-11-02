Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Norveç'in BK Tromso takımını 3-0 yendi.

Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği BK Tromso takımıyla Norveç'te karşılaştı.

Tromso Spor Salonunda oynanan maçı 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş öncesi tur için avantaj sağladı.

Rövanş karşılaşması, yarın TSİ 21.00'de yine Norveç'te oynanacak. Eşleşmeyi geçecek ekip, CEV Challenge Kupası’nda bir üst tura adını yazdıracak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz