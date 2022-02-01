İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.



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