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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

01.02.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSM Lugoj: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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