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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

02.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı final rövanşında Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi

İSTANBUL (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Scandicci şehrindeki PalaRiadoli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.

Aydın'da yapılan ilk maçı da 3-2 kazanan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.

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