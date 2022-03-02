Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

İSTANBUL (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Scandicci şehrindeki PalaRiadoli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.

Aydın'da yapılan ilk maçı da 3-2 kazanan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz