Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Adams, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı)
İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Melda Güler, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal)
Setler: 25-19, 25-23, 27-25
Süre: 99 dakika (29, 33, 37)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank’ı 3-0 yendi.