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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Adams, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı)

İlbank: Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Melda Güler, Ceren Çınar, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal)

Setler: 25-19, 25-23, 27-25

Süre: 99 dakika (29, 33, 37)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank’ı 3-0 yendi.

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Aydın Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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