Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-11, 25-17, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 26, 29)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz