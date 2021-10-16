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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-11, 25-17, 25-22

Süre: 77 dakika (22, 26, 29)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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