Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Stevenson, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı, Ergül Eroğlu)

Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ezgi Akyaldız)

Setler: 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15

Süre: 125 dakika (26, 28, 29, 29 ,13)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçında Kuzeyboru, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

İlk maçı deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 galip tamamlarken, bu sonuçla seride durum 1-1 geldi.

Serinin son maçı 21 Nisan Perşembe günü yine Aydın'da oynanacak.



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