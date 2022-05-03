YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı

03.05.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1 - Sarı-siyahlılar seride durumu 1-1 yaptı

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Hackley, Kübra Akman, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Fenerbahçe Opet: Popovic, Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Naz Akyol, Fedorovtseva (Gizem Örge, Buse Ünal, Cansu Çetin, Cristina)

Setler: 25-16, 19-25, 25-21, 26-20

Süre: 101 dakika (22, 25, 26, 28)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.

Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.

Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

​​​​​​​Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiÜzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
İki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındıİki çocuğuyla savaştan kaçan Ukraynalı kadın, Denizli'ye sığındı
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mayıs Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:09
Yatsı
21:42
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.