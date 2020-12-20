YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.12.2020 19:39 | Son Güncelleme

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 maç oynandı - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 3-0

PTT-Çan Gençlik Kalespor: 3-2

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-1

Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:46
Sabah
08:18
Öğle
13:07
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.